Что известно о решении правительства?
Ключевой задачей является обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Читайте также Скандал в энергетике и репутация Украины: потеряет ли государство внешнюю помощь из-за коррупции
Политик расписала формирование подробно:
- НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета;
- НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины");
- ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа;
- ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе наблюдательного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа;
- НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета;
- ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ – формирование нового состава наблюдательных советов;
- ГП "Гарантированный покупатель": преобразование из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета;
- Обновление уставов, положений о наблюдательном совете и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.
Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. О состоянии выполнения плана будем отчитываться регулярно,
– отметила Свириденко.
Важно! Первоочередная задача на этой неделе – утвердить новый наблюдательный совет Энергоатома.
Напомним, что 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. Согласно его словам, параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями.
- "Энергоатом": за неделю должны быть обеспечены условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому – полная перезагрузка правления.
- Укргидроэнерго: срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.
- Оператор газотранспортной системы Украины: доформирование набсовета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.
- В "Нафтогазе Украины": должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года.
Обратите внимание! В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.
Что еще известно о ситуации?
- Еще 13 ноября Юлия Свириденко сообщила, что готовится комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетических. Проводится аудит. Кроме того, поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок.
- К тому же правительство приняло первые решения: представление об увольнении двух министров, санкции против фигурантов материалов НАБУ, а также перезапуск "Энергоатома".