Что известно о решении правительства?

Ключевой задачей является обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также Скандал в энергетике и репутация Украины: потеряет ли государство внешнюю помощь из-за коррупции

Политик расписала формирование подробно:

НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета; НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины"); ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа; ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе наблюдательного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа; НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета; ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", АО "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ – формирование нового состава наблюдательных советов; ГП "Гарантированный покупатель": преобразование из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета; Обновление уставов, положений о наблюдательном совете и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности.

Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. О состоянии выполнения плана будем отчитываться регулярно,

– отметила Свириденко.

Важно! Первоочередная задача на этой неделе – утвердить новый наблюдательный совет Энергоатома.

Напомним, что 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. Согласно его словам, параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями.

"Энергоатом": за неделю должны быть обеспечены условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому – полная перезагрузка правления.

Укргидроэнерго: срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

Оператор газотранспортной системы Украины: доформирование набсовета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.

В "Нафтогазе Украины": должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года.

Обратите внимание! В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Что еще известно о ситуации?