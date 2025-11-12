Как выбирают состав наблюдательного совета?
Сейчас уже начали работу со списками возможных кандидатов, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
Министерство экономики во взаимодействии странами G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета "Энергоатома". Соответствующее поручение дала премьер-министр Юлия Свириденко.
