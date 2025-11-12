Как выбирают состав наблюдательного совета?

Сейчас уже начали работу со списками возможных кандидатов, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

Смотрите также Энергоатом перезапустят после коррупционных скандалов: Кабмин сделал первые шаги