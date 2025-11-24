Почему будут проводить проверки?

Проверят все государственные оборонные компании и соответствующие контракты, заключенные предприятиями, передает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский также поручил премьер-министру Украины Юлии Свириденко еженедельно докладывать ему о результатах проведенного аудита оборонной сферы. Так же еженедельно правительство должно информировать о проверках украинцев.

Владимир Зеленский Президент Украины Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Важно! Президент отметил, что информацию обо всех нарушениях, которые обнаружат во время проверки оборонных предприятий, направят правоохранительным и антикоррупционным органам.

Кого коснутся проверки?

Премьер-министра Юлия Свириденко сообщила, что правительство уже запустило масштабный аудит в украинской "оборонке".

Даем старт аудита АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки,

– подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, Кабмин начал обновление состава наблюдательных советов Укроборонпрома и его дочерних компаний.

Стоит знать! Также планируется проверка Агентства по розыску и менеджменту активов и Фонда госимущества за предыдущий период. Правительство обратилось в Счетную палату по этому вопросу.

Что известно о проверках государственных предприятий?