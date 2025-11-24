Почему будут проводить проверки?
Проверят все государственные оборонные компании и соответствующие контракты, заключенные предприятиями, передает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский также поручил премьер-министру Украины Юлии Свириденко еженедельно докладывать ему о результатах проведенного аудита оборонной сферы. Так же еженедельно правительство должно информировать о проверках украинцев.
Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины.
Важно! Президент отметил, что информацию обо всех нарушениях, которые обнаружат во время проверки оборонных предприятий, направят правоохранительным и антикоррупционным органам.
Кого коснутся проверки?
Премьер-министра Юлия Свириденко сообщила, что правительство уже запустило масштабный аудит в украинской "оборонке".
Даем старт аудита АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Будем регулярно отчитываться о промежуточных результатах проверки,
– подчеркнула премьер-министр.
Кроме того, Кабмин начал обновление состава наблюдательных советов Укроборонпрома и его дочерних компаний.
Стоит знать! Также планируется проверка Агентства по розыску и менеджменту активов и Фонда госимущества за предыдущий период. Правительство обратилось в Счетную палату по этому вопросу.
Что известно о проверках государственных предприятий?
Напомним, НАБУ 10 ноября сообщило о разоблачении масштабной коррупции в сфере энергетики, связанное с вымогательством 10 – 15% от стоимости контрактов Энергоатома.
После этого Кабинет министров начал аудит государственных компаний. Проверка охватит все государственные предприятия Украины,.
Анализ деятельности исполнительных органов будут осуществлять также наблюдательные советы Нафтогаза, Укроборонпрома, Укрзализныци, Укргидроэнерго и государственных банков. В случае выявления нарушений компании должны усилить контрольные механизмы и сообщить об этом правительству.
Для проведения международного аудита сейчас ищут финансирование, поскольку это требует значительных средств. У Минэкономики подтвердили, что проверка необходима, но одновременно ищут пути ее организации и обеспечения финансирования. Такой подход важен, чтобы результаты аудита были приемлемы как для украинских органов, так и для международных институтов.