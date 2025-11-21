Когда и при каких условиях проведут аудит компаний?

Сейчас на международный аудит ищут финансирование, поскольку это большие средства. Об этом рассказали в Минэкономики во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

В Минэкономики полностью согласны, что проверка нужна, однако ищут пути для организации и финансирования. Это нужно, потому что результат должен быть приемлемым и для украинских органов, и для международных институтов.

Как вариант рассматривают форензик-аудит от независимой международной компании. Такую возможность Украина обсуждает с МВФ и международными партнерами

Какие компании проверяют?

14 ноября стало известно, что Кабинет министров уже начал аудит. Проверка будет касаться всех государственных компаний в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний также должны наблюдательные советы Нафтогаза, Укроборонпрома, Укрзализныци, Укргидроэнерго и государственных банков.

В случае выявления нарушений они должны принять дополнительные меры для усиления контроля и проинформировать Правительство.

Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора. В частности относительно эффективного использования бюджетных средств и достоверности финансовой отчетности,

– добавила Юлия Свириденко.

Что известно о коррупции в Энергоатоме?