Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов в комментарии Укринформу, передает 24 Канал. К слову, фигуранты покинули Украину.

Когда Миндича и Цукермана объявят в розыск?

По словам руководителя подразделения детективов НАБУ, юридическая процедура "требует некоторого времени".

Абакумов также заверил, что общество проинформируют после всех шагов по избранию меры пресечения и соответствующих обращений в компетентные международные правоохранительные органы об объявлении в розыск.

К слову, по данным УП, Миндич выехал из Украины за 4,5 часа до обысков в его квартирах в Киеве. Цукерман же якобы не вернулся из Израиля после празднования дня рождения товарища.

Напомним, 13 ноября, Владимир Зеленский ввел персональные санкции против фигурантов.

Как скандал прокомментировал Буданов?

  • В эксклюзивном интервью 24 Каналу глава ГУР МОУ Кирилл Буданов прокомментировал разоблачение масштабной схемы в энергетике. По его мнению, антикоррупционные органы сработали отлично, теперь за дело должен взяться суд.

  • Буданов добавил, что позиция Зеленского "абсолютно правильная". Президент принял правильные решения, ведь людей сразу отстранили.

  • Глава ГУР также предположил существование риска негативного влияния на отношение партнеров к Украине. "Нам надо об этом задуматься и не дать еще и от себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу", – считает чиновник.