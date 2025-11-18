Об этом сообщил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов в комментарии Укринформу, передает 24 Канал. К слову, фигуранты покинули Украину.

Когда Миндича и Цукермана объявят в розыск?

По словам руководителя подразделения детективов НАБУ, юридическая процедура "требует некоторого времени".

Абакумов также заверил, что общество проинформируют после всех шагов по избранию меры пресечения и соответствующих обращений в компетентные международные правоохранительные органы об объявлении в розыск.

К слову, по данным УП, Миндич выехал из Украины за 4,5 часа до обысков в его квартирах в Киеве. Цукерман же якобы не вернулся из Израиля после празднования дня рождения товарища.

Напомним, 13 ноября, Владимир Зеленский ввел персональные санкции против фигурантов.

Как скандал прокомментировал Буданов?