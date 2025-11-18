Про це повідомив керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал. До слова, фігуранти залишили Україну.

Коли Міндіча та Цукермана оголосять у розшук?

За словами керівника підрозділу детективів НАБУ, юридична процедура "потребує деякого часу".

Абакумов також запевнив, що суспільство поінформують після усіх кроків щодо обрання запобіжного заходу та відповідних звернень до компетентних міжнародних правоохоронних органів щодо оголошення в розшук.

До слова, за даними УП, Міндіч виїхав з України за 4,5 години до обшуків у його квартирах у Києві. Цукерман же нібито не повернувся з Ізраїлю після святкування дня народження товариша.

Нагадаємо, 13 листопада, Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти фігурантів.

Як скандал прокоментував Буданов?