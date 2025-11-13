Він виїхав з України за 4,5 години. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

Як і коли Міндіч виїхав з України?

За даними джерел УП, фігуранти справи ще у п'ятницю знали про підготовку певних заходів на понеділок. Докази цьому знайшли під час обшуків. "Треба зачиститись до понеділка", – писав один з учасників схеми іншим.

До слова, ухвали про слідчі дії операції "Мідас" почали завантажувати в судовий реєстр 7 листопада. Ймовірно, підозрювані отримали доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців.

Тож уночі 10 листопада, о 2:09, Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі – за 4,5 години до обшуків у його квартирах у будинку на вулиці Грушевського в Києві.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі пояснили – бізнесмен міг виїхати з України на законних підставах через наявність трьох неповнолітніх дітей.

Окрім того, у п'ятницю з'явилося відеозвернення Андрія Єрмака щодо затримання Нацполіцією ділка, який нібито від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в Офісі президента. Джерела УП у політичних колах наголошують, що публікація майже збіглась у часі з отриманням ОП інформації, що НАБУ і САП готують заходи й по Єрмаку.

У суботу з двотижневого відпочинку на Мальдівах повернувся головний бухгалтер злочинної організації з позивним "Рьошик". "Але його чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку", – зазначили журналісти.

Співрозмовники у правоохоронних органах стверджують, що частину інформації фігурантам міг злити заступник керівника САП Андрій Синюк. Однак тоді прізвища Міндіч не було в електронних матеріалах, хоча опісля за кордон утік головний фінансист бізнесмена Олександр Цукерман на прізвисько "Шугармен". Він не повернувся з Ізраїля після святкування дня народження товариша.

Що відомо про обшуки у квартирах Міндіча?

Працівники НАБУ приїхали на Грушевського, 9а о 6:30 у понеділок, 30 листопада. Біля відомого "будинку-монстра", де на 15 і 18 поверхах розташовуються квартири Міндіча, зупинились два мікроавтобуси й джип.

Згодом двоє спецпризначенців були вимушені повернутися, забрати в багажнику кремезне знаряддя для злому дверей і повернулись у будинок,

– пише УП.

Однак службовцям довелося виламувати не двері квартири, які виявилися "відкриті навстіж", а двері на поверхи. До слова, обшуки приміщень відбувались майже 12 годин – до близько 17:0.



Вікна квартири Міндіча на 18-му поверсі / Фото УП

Цікаво, що на 18-му поверсі розташована квартира, у якій у 2021 році святкував день народження Володимир Зеленський. Саме її бізнесмен використовував як офіс для зустрічей, а влітку стало відомо про знайдення там прослуховувальних пристроїв.

У іншій квартирі на 15-му поверсі Міндіч нібито проживав. Саме там є відомий "золотий санвузол", фото якого напередодні публікував нардеп Ярослав Железняк.



"Золотий унітаз" у квартирі Міндіча / Фото Ярослава Железняка

Окрім того, бізнесмен користувався ще двома квартирами на 4-му поверсі, де також відбувалися слідчі дії.

Що відомо про операцію "Мідас"?