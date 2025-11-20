Оба чиновника были уволены Верховной Радой из-за возможной причастности к коррупционной схеме на Энергоатоме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC News.
Смотрите также Верховная Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Где сейчас находятся Гринчук и Галущенко?
В комментарии изданию экс-министр отрицает информацию о том, что она находится за границей.
(Я – 24 Канал) в Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов,
– написала она.
В то же время Гринчук отказалась комментировать свое отсутствие на заседании Рады, причастность к коррупционной схеме Миндича и работу в должности министра энергетики.
Напомним, что чиновница последний раз публично появлялась 14 ноября – во время заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ по ее возможной отставки. Тогда она отметила, что на фоне "медийного скандала" считает недопустимым для себя оставаться в должности.
В то же время местонахождение Германа Галущенко остается неизвестным, ведь попытки журналистов получить комментарий оказались безрезультатными. Сообщение в вотсап и сигнале обозначены как недоставленные, что может свидетельствовать о выключенном телефоне или деактивации мессенджеров.
Последнее появление Галущенко в публичном пространстве датировано 12 ноября. Именно тогда он опубликовал заявление об отстранении от должности министра юстиции на время расследования по делу "Мидас", назвав это "цивилизованным и правильным решением".
Что известно об участии Гринчук и Галущенко в деле Миндича?
НАБУ 10 ноября сообщило о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, связанное с вымогательством 10 – 15% от стоимости контрактов Энергоатома. Руководителем преступной группировки был Тимур Миндич.
Детективы НАБУ установили причастность бывшего министра энергетики Германа Галущенко. На момент обнародования деталей дела Галущенко занимал должность министра юстиции.
11 ноября в Минюсте заявили, что министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.
Уже 12 ноября Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции.
Прокуроры САП утверждали, что министр Гринчук несколько раз ночевала у министра Германа Галущенко, более того – "калитку своим ключом отпирала". Тогда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко – министра энергетики.