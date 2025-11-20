Обоє посадовців були звільнені Верховною Радою через можливу причетність до корупційної схеми на Енергоатомі. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC News.

Де зараз перебувають Гринчук та Галущенко?

У коментарі виданню ексміністерка заперечила інформацію про те, що вона перебуває за кордоном.

(Я – 24 Канал) в Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів,

– написала вона.

Водночас Гринчук відмовилась коментувати свою відсутність на засіданні Ради, причетність до корупційної схеми Міндіча та роботу на посаді міністерки енергетики.

Нагадаємо, що посадовиця востаннє публічно з'являлась 14 листопада – під час засідання парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП щодо її можливої відставки. Тоді вона наголосила, що на тлі "медійного скандалу" вважає неприпустимим для себе залишатись на посаді.

Водночас місцеперебування Германа Галущенка залишається невідомим, адже спроби журналістів отримати коментар виявились безрезультатними. Повідомлення у вотсап та сигналі позначені як недоставлені, що може свідчити про вимкнений телефон або деактивацію месенджерів.

Остання поява Галущенка у публічному просторі датована 12 листопада. Саме тоді він опублікував заяву про відсторонення від посади міністра юстиції на час розслідування у справі "Мідас", назвавши це "цивілізованим і правильним рішенням".

Що відомо про участь Гринчук та Галущенка у справі Міндіча?