Об этом сообщает 24 Канал. За увольнение Галущенко проголосовали 323 народных депутата.

В среду, 19 ноября, Верховная Рада рассмотрела увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции. Он является одним из подозреваемый по делу коррупции в энергетике, которой руководил бизнесмен Тимур Миндич.

12 ноября премьер-министр Украины предоставила соответствующему Комитету ВР представление об увольнении Галущенко. Также поступило и его заявление. Так на рассмотрение парламента вынесли вопрос об отставки министра юстиции.

Ранее Владимир Зеленский вывел Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук из состава СНБО. Решение приняли после расследования НАБУ и САП, что установило возможное участие топ-чиновников в разветвленной коррупционной схеме "откатов".

Что известно о деятельности Германа Галущенко?

До работы в государственных институтах Герман Галущенко работал в НАЭК "Энергоатом", был вице-президентом компании.

В апреле 2021 года Верховная Рада назначила Галущенко министром энергетики Украины. На этой должности он выступал за активное развитие энергетической инфраструктуры. В сентябре 2024 года министр обращал внимание на угрозы для АЭС, в частности на блэкаут энергоблоков из-за вражеских атак. В 2025 году Германа Галущенко назначили министром юстиции Украины.

Что известно об увольнении Германа Галущенко?