Чому проводитимуть перевірки?

Перевірять усі державні оборонні компанії та відповідні контракти, заключені підприємствами, передає 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким,
– наголосив глава держави.

Зеленський також доручив прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко щотижня доповідати йому про результати проведеного аудиту оборонної сфери. Так само щотижнево уряд має інформувати про перевірки українців.

Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Важливо! Президент зауважив, що інформацію про усі порушення, які виявлять під час перевірки оборонних підприємств, направлять правоохоронним та антикорупційним органам.

Кого торкнуться перевірки?

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд вже запустив масштабний аудит в українські "оборонці".

Даємо старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки,
– підкреслила прем'єрка.

Окрім того, Кабмін розпочав оновлення складу наглядових рад Укроборонпрому та його дочірніх компаній.

Варто знати! Також планується перевірка Агентства з розшуку та менеджменту активів і Фонду держмайна за попередній період. Уряд звернувся до Рахункової палати з цього питання.

Що відомо про перевірки державних підприємств?

  • Нагадаємо, НАБУ 10 листопада повідомило про викриття масштабної корупції у сфері енергетики, пов'язане із вимаганням 10 – 15% від вартості контрактів Енергоатому.

  • Після цього Кабінет міністрів розпочав аудит державних компаній. Перевірка охопить усі державні підприємства України,.

  • Аналіз діяльності виконавчих органів здійснюватимуть також наглядові ради Нафтогазу, Укроборонпрому, Укрзалізниці, Укргідроенерго та державних банків. У разі виявлення порушень компанії мають посилити контрольні механізми та повідомити про це уряд.

  • Для проведення міжнародного аудиту наразі шукають фінансування, оскільки це потребує значних коштів. У Мінекономіки підтвердили, що перевірка необхідна, але водночас шукають шляхи її організації та забезпечення фінансування. Такий підхід важливий, щоб результати аудиту були прийнятні як для українських органів, так і для міжнародних інституцій.