Почему возник кризис с наблюдательным советом?

Об этом сообщил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

Алексей Соболев подчеркнул, что менеджмент наблюдательного совета Энергоатома систематически блокировал ключевые процессы и не выполнял поручений, что делало невозможным надлежащий контроль за деятельностью компании.

То есть дали задание закупить услуги финансового советника для того, чтобы можно было делать детальный аудит того, как все происходит в Энергоатоме. И вот этот тендер регулярно срывался менеджментом. По одной причине, по другой причине. Есть история этого,

– объяснил министр.

Соболев также отметил, что сейчас правительство вместе с МВФ работает над новыми подходами к корпоративному управлению, которые должны не допустить повторения подобных ситуаций, которая была с наблюдательным советом Энергоатома, в будущем.