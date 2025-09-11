Як в Європі відреагували на пропозицію Трампа щодо мит в 100%?

Зі слів Дональда Трампа, США готові "відобразити" будь-які тарифи, які будуть запроваджені Європою проти Індії та Китаю, передає 24 Канал з посиланням на CNBC.

Читайте також В США поправку Джексона – Веніка можуть відновити: як це торкнеться торгівлі з Росією

Натомість речник Єврокомісії заявив виданню, що не розкриватиме деталей щодо цього питання і додав, що ЄС співпрацює з усіма відповідними глобальними партнерами, зокрема Індією та Китаєм, у контексті своїх зусиль щодо забезпечення дотримання санкцій.

Ця взаємодія продовжуватиметься,

– резюмував речник.

Крім того, в Єврокомісії вказали на майбутній 19 пакет санкцій щодо Росії, у якому додані інструменти санкцій, що "дозволяють нам обходити їх через треті країни".

Також додається, що США є важливим партнером у зусиллях Брусселя посилити тиск на економіку війни Росії.