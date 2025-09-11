Які правки хочуть відновити в США щодо торгівлі з Росією?

Як заявив конгресмен США від Республіканської партії Джо Вілсон у соцмережі X, після атаки на Польщу в ніч на 10 вересня представлено законопроєкт по відновлення дії "правки Джексона – Веніка", передає 24 Канал.

За словами Вілсона, цей закон передбачав припинення всієї торгівлі з Росією.

Президент Обама та Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового "перезавантаження" відносин із Росією, що тільки підштовхнуло військового злочинця Путіна до окупації Криму,

– написав Вілсон.

Крім того, Вілсон додав, що Дональд Трамп усе виправить.

Коли було прийнято "правку Джексона – Веніка" Ще у 1974 році в США ухвалили "поправку Джексона — Веніка". Ця правка обмежувала фінансові та торговельні відновити США з країнами, уряди яких порушували права людини. Така поправка діяла щодо Росії до 2012 року. Цікаво, що Україну ще в 2006 році звільнили від торгових обмежень за поправкою.

