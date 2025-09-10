В якому стані енергетична інфраструктура Польщі?

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що після прольоту російських дронів над територією країни стратегічна енергетична інфраструктура не постраждала, пише 24 Канал з посиланням на допис міністра в X.

Мотика зазначив, що в районі стратегічної енергетичної інфраструктури не зафіксовано жодних інцидентів. За словами міністра, було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки.

Підрозділи, які курує Уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури, вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки інфраструктури. Усі процедури безпеки діють,

– написав Міністр енергетики Польщі.

Що відомо потрібно знати про дрони в Польщі?