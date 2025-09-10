В якому стані енергетична інфраструктура Польщі?
Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що після прольоту російських дронів над територією країни стратегічна енергетична інфраструктура не постраждала, пише 24 Канал з посиланням на допис міністра в X.
Мотика зазначив, що в районі стратегічної енергетичної інфраструктури не зафіксовано жодних інцидентів. За словами міністра, було вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки.
Підрозділи, які курує Уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури, вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки інфраструктури. Усі процедури безпеки діють,
– написав Міністр енергетики Польщі.
Що відомо потрібно знати про дрони в Польщі?
Вночі 10 вересня під час масованого обстрілу України кілька ударних дронів типу "Шахед" вдерлися у повітряний простір Польщі. Як повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил країни, такі випадки порушення державного кордону є "безпрецедентними".
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск зазначив, що вже повідомив про інцидент Генерального секретаря НАТО. На його думку, ймовірно, сталася масштабна провокація, ініційована Росією.
Водночас згідно з інформацією джерел Reuters в НАТО, Альянс не кваліфікує проникнення безпілотників як навмисну атаку на Польщу. Однак представник альянсу уточнив, що попередні дані вказують на навмисне вторгнення від шести до десяти російських дронів.