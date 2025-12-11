Чи варто очікувати підвищення тарифу на світло у 2026 році

Зростання цін на електроенергію для населення можливе, проте їхнє підвищення до ринкового рівня малоймовірне. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Пендзин та експерт із питань енергетики Володимир Омельченко.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Напевно, ми побачимо влітку 2026 року зростання цін для населення як мінімум на електроенергію. Але все одно буде лишатися різниця між фактичною ціною, ринковою, і ціною державно регульованою.

Експерт Володимир Омельченко також припускає можливість перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів у 2026 році.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова На електроенергію може бути підвищений у квітні. Це залежить від економічної політики уряду. Якщо така політика буде, то це реалістично. Якщо ні, то ні.

У липневому інфляційному звіті НБУ прогнозував, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, опалення, газ і постачання гарячої води не переглядатимуть. Однак припускав, що у 2026 році через складну ситуацію в енергетиці можливе поступове зростання тарифів у бік економічно обґрунтованих рівнів.

У звіті НБУ станом на жовтень з’явився прогноз про можливість часткового підвищення тарифу на електроенергію.

Прогнозом також припускається, що в міру нормалізації економічної ситуації почнеться поступове приведення тарифів на окремі послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів. Водночас іншим технічним припущенням прогнозу є часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури,

– йдеться у звіті Нацбанку.

Зауважимо! За даними Економічної Правди, Міністерство економіки на 2026 – 2028 роки прогнозувало щорічне зростання ціни на електроенергію для побутових споживачів на 15%.

Нагадаємо, що станом на грудень 2025 року в Україні діє фіксована ціна на електроенергію для населення – 4,32 гривні за кіловат. Для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, передбачений пільговий тариф:

2,64 гривні у разі використання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні, коли місячний обсяг споживання перевищує понад 2 тисячі кіловат-годин.

Як зростала ціна на електроенергію під час повномасштабної війни

З 2019 року в Україні запровадили режим покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Він зобов’язує Енергоатом та Укргідроенерго забезпечувати побутових споживачів доступною електроенергією. На практиці це означає встановлення фіксованих цін для населення.

Востаннє для побутових споживачів тариф на світло змінювали з 1 червня 2024 року, встановивши ціну на рівні 4,32 гривні за кіловат. Ціна мала діяти до 31 жовтня 2025 року, проте уряд продовжив режим ПСО до 30 квітня 2026 року.

До останнього підвищення діяв тариф 2,64 гривні за кіловат електроенергії незалежно від спожитого обсягу. Його встановили з 1 червня 2023 року з огляду на потребу в коштах для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.

Перед початком повномасштабної війни й до 31 травня 2023 року для індивідуальних побутових споживачів діяли фіксовані ціни на електроенергію залежно від обсягів її використання:

1,44 гривні за кіловат, якщо місячне споживання менше за 250 кіловат-годин;

1,68 гривні за кіловат при обсягу понад 250 кіловат-годин.

Як тариф для населення відрізняється від ринкових цін на електроенергію

За словами експерта Володимира Омельченка, фіксована ціна на кіловат електроенергії для населення понад удвічі нижча за ринкову.

Для населення практично дотаційний тариф з боку енергетичних компаній. У нас, наприклад, ринкова ціна для промисловості – понад 10 гривень, а ціна для населення – 4,32 гривні.

Економіст Олег Пендзин зауважує, що для частини побутових споживачів України ринкові ціни на електроенергію можуть стати значним фінансовим тягарем.

Ринкову вартість тарифів на житлово-комунальні послуги, у першу чергу на електричну енергію і газ, населення ж не потягне. Треба розуміти, що право на субсидії обмежене: не всі мають і не в повному обсязі. Дуже серйозно росте заборгованість за комунальні послуги: вона досягла шаленого рівня,

– каже експерт.

Важливо! За даними "Опендатаботу" від листопада, борги населення за електроенергію серед усіх накопичених у 2025 році становлять 6,2%.

Чи варто змінювати політику фіксованих цін на комунальні послуги

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу про своє бачення альтернативи для встановлення фіксованих цін на комунальні послуги.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень На мій погляд, усі спеціальні обов'язки потрібно було давно замінити адресною монетарною допомогою споживачам. Тобто ціни по всій Україні ринкові, а ті, хто має право на пільгу, отримують на свій рахунок, на свою картку певну суму для того, щоб можна було заплатити цю ринкову ціну.

Економіст Олег Пендзин вважає, що держава має субсидувати виключно малозабезпечених українців.

Встановлюєте загальноринкові правила, як в Європі, як всюди, на оплату послуг. А для тих малозабезпечених, які підтверджено не можуть оплачувати їх фізично, розширюйте субсидіювання, механізм підтримки, надавайте купу різних способів для того, щоб тим людям допомогти,

– каже експерт.

Зверніть увагу! За 2024 рік в Україні скоротилася кількість домогосподарств, які отримують субсидії на комунальні послуги, повідомило видання The Page. Станом на 1 січня 2025 року в Україні нарахували 1,7 мільйона отримувачів допомоги від держави, що на 267,7 тисячі менше, ніж було роком раніше. Також скоротився середній розмір: з 1 707 гривень до 1 692 гривень.

Експерт з питань енергетики Володимир Омельченко висловив думку, що чинну модель субсидування населення можна замінити на більш ефективну.

Яка ситуація в енергосистемі України