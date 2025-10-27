ЗМІ проаналізували структуру тарифу й виявили, що виникає багато питань до обґрунтованості розрахунків, які наводить монополіст. Пояснення одне – НЕК "Укренерго" намагається вирішити свої фінансові проблеми за рахунок промислових споживачів електроенергії. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Українські новини".

Актуально Компанія "МСЛ", пов'язана з Гетманцевим, приймає ставки на спорт без ліцензії букмекера, – ЗМІ

Подробиці дослідження структури тарифів від "Укренерго"

Так, в тариф без жодних пояснень закладаються фінансові витрати НЕК "Укренерго" у розмірі 7,2 млрд грн. Також у тариф закладено 3,9 мільярда гривень на погашення боргів компанії. Матеріальні витрати підвищено на 31%, хоча прогнозований рівень інфляції втричі нижче.

Причому, "НЕК "Укренерго" не дуже приховує перекладання своїх проблем на плечі споживачів. Видання пише, що в пояснювальній записці до тарифу прямо вказується, що рішення про збільшення тарифів прийнято у зв'язку зі "зменшенням обсягів передачі та відпуску електричної енергії". Простими словами, українські підприємства почали менше купувати електроенергії, тому виникла необхідність компенсувати недоотриманий прибуток за рахунок тих, хто поки що тримається на плаву.

Загалом, за попередніми розрахунками "Українських новин", додаткове навантаження на бізнес сягне понад 12,6 мільярда гривень. Це не просто цифри – це зменшення інвестицій, скорочення виробництва, втрати робочих місць і зростання цін на товари.

В першу чергу, це відіб'ється на металургії, машинобудуванні, хімічній промисловості, що і так працюють на межі рентабельності.

З огляду на те, що рішення про піднятті тарифів несе системні ризики для економіки, необхідно дуже серйозно підійти до питання перегляду тарифів.

По-перше, до кінця воєнного стану необхідно встановити мораторій на підняття тарифів. По-друге, державний регулятор НКРЕКП повинен детально перевірити обґрунтованість розрахунків тарифу та дослідити діяльність НЕК "Укренерго", провести аудит її витрат для виявлення резервів оптимізації.

Якщо не провести ці заходи, то вітчизняні металургія, хімпром, машинобудівники та інші енергоємні підприємства банально не зможуть продовжувати свою роботу, а Україна за рік-два вийде з "індустріального клубу" держав.