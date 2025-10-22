У ЗМІ зазначають, що формально продукт продають під виглядом лотереї. Водночас фактично він повторює класичні букмекерські сервіси. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на Telegraf.

Що наразі відомо

За даними ЗМІ, компанія має лише ліцензію Міністерства фінансів України на проведення лотерей. Водночас ліцензією на букмекерську діяльність, яка є окремим видом азартних ігор, "М.С.Л." не володіє.

Відповідно до законодавства, лотереї ґрунтуються на випадковості. Тим часом букмекерська діяльність передбачає ставки на прогнозовані події. Вона підлягає спеціальному ліцензуванню. Коли відбулася ліквідація КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), регулювання букмекерської сфери перейшло до нового державного органу – PlayCity.

Журналісти встановили, що на сайті Playcity компанії "М.С.Л." немає. На офіційному сайті оператора також вказана тільки ліцензія Мінфіну. Наголошують, що вартість ліцензії на букмекерську діяльність – 30 000 мінімальних заробітних плат (близько 240 мільйонів гривень). У ЗМІ припускають, що це може означати потенційні недонадходження до бюджету на цю суму.

ЗМІ пов'язують "М.С.Л." з Данилом Гетманцевим – головою парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Раніше він назвав компанію своєю "професійною колискою". В інтерв'ю "Економічній правді" Гетманцев навіть розповів, що під час роботи в "М.С.Л." отримав частку підприємства. Згодом вона сягала 53%: частину Гетманцев продав партнеру, а решту – родичу.