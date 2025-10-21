Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Дениса Казанського у фейсбуці.

Як зазначив журналіст, конфлікт між Данилом Гетманцевим та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим триває вже не перший місяць.

Гетманцев атакує Федорова через намагання Мінцифри врегулювати ринок азартних ігор, оскільки сам тісно пов'язаний з гральним бізнесом. Ще до потрапляння у парламент він працював у компанії МСЛ, яка є крупним оператором лотерейному ринку,

– написав Казанський.

Він нагадав, що нібито в інтерв'ю 2019 року сам Гетманцев визнавав, що, працюючи у комітеті ВР, має конфлікт інтересів.

Тепер, за словами Казанського, конфлікт вийшов у публічну площину.

"Дивно, що діюча влада, яка досить болюче сприймає критику зі сторони, на цю ситуацію поки не відреагувала", – резюмував журналіст.