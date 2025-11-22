Хто може не платити повну ціну за світло?

У грудні більшість українців оплачуватиме електроенергію за звичайним тарифом у 4,32 гривні за кіловат-годину. Втім, деякі категорії споживачів зможуть користуватися пільгами і платити значно менше, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Одним із способів економії є встановлення двозонного лічильника.

Для таких споживачів тариф у денний час з 7:00 до 23:00 залишиться на стандартному рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

А нічна електроенергія з 23:00 до 7:00 обходитиметься вдвічі дешевше: у 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Це дозволяє суттєво зменшити рахунки, якщо основне споживання припадає на нічний час.

Чи є пільговий тариф для електроопалення?

Водночас у ДТЕК уточнили, що під час опалювального сезону діє окремий тариф для домогосподарств, що використовують електроопалювальні установки без інших систем опалювання.

Кабінет міністрів України встановив, що при споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць тариф складе 2,64 гривні за кіловат-годину. Цей режим діятиме до 30 квітня 2026 року.

Чи зростуть тарифи після Нового Року?