Хто може не платити повну ціну за світло?
У грудні більшість українців оплачуватиме електроенергію за звичайним тарифом у 4,32 гривні за кіловат-годину. Втім, деякі категорії споживачів зможуть користуватися пільгами і платити значно менше, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Одним із способів економії є встановлення двозонного лічильника.
- Для таких споживачів тариф у денний час з 7:00 до 23:00 залишиться на стандартному рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.
- А нічна електроенергія з 23:00 до 7:00 обходитиметься вдвічі дешевше: у 2,16 гривні за кіловат-годину.
Зверніть увагу! Це дозволяє суттєво зменшити рахунки, якщо основне споживання припадає на нічний час.
Чи є пільговий тариф для електроопалення?
Водночас у ДТЕК уточнили, що під час опалювального сезону діє окремий тариф для домогосподарств, що використовують електроопалювальні установки без інших систем опалювання.
Кабінет міністрів України встановив, що при споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць тариф складе 2,64 гривні за кіловат-годину. Цей режим діятиме до 30 квітня 2026 року.
Чи зростуть тарифи після Нового Року?
Президент Зеленський повідомив, що цієї зими тарифи на газ та електроенергію для побутових споживачів залишаться фіксованими.
Водночас Національний банк прогнозує зростання комунальних тарифів з 2026 року, проте у Верховній Раді не погоджуються з цим прогнозом.