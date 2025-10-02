Що відомо про нову програму допомоги?

Від 1 жовтня стартувала нова програма підтримки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Згідно з нею українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримуватимуть додаткові кошти на оплату електроенергії. Це 100 додаткових кіловат електроенергії на кожного члена родини. Скористатися можуть люди, які отримують субсидії.

Кошти розраховуватимуться за нормою, але не більше 300 кіловат на сім’ю. Це 432 гривні на одного члена сім'ї, максимальна виплата – 1 296 гривень на домогосподарство.

Виплати здійснюються Пенсійним фондом автоматично, без додаткового звернення таких родин. Допомога надається за рахунок держбюджету і триватиме до:

евакуації родини поза межі територій активних або можливих бойових дій, або за межі території України;

втрати права на пільгу чи житлову субсидію;

зміни статусу територій активних або можливих бойових дій на умовно безпечні чи ТОТ.

Зауважте! Підтримка адресна, тому дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію, у разі наявності такої послуги. Інакше допомогу можна втратити.

Який тариф на електроенергію діє в Україні?

Тариф на електроенергію в жовтні залишиться незмінним восени, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Вартість електроенергії становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину для побутових споживачів. Однак власники двозонного лічильника можуть платити менше – 2,16 гривні за кіловат-годину з 23:00 до 7:00. Водночас існує ще й тризонний лічильник. Він дозволить українцям сплачувати за таким тарифом:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривень за кіловат-годину;

з 7:00 до 8:00, а також з 11:00 да 20:00, а ще з 22:00 до 23:00 – кіловат – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Які пільги та субсидії на оплату комуналки є в Україні?