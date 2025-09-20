Хто може платити за комуналку менше?

У Пенсійному фонді України нагадують: скористатися правом на 50% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг можуть багатодітні сім’ї, де виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, передає 24 Канал.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" пільга поширюється на:

оплату житла в межах норм: 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена родини та додатково 10,5 квадратного метра на всю сім’ю;

оплату комунальних послуг у межах соціальних нормативів, встановлених Кабінетом Міністрів;

вартість твердого чи рідкого пічного палива: у разі відсутності централізованого опалення та використання газу чи електроенергії для опалення.

Зверніть увагу! Сукупний дохід сім’ї за останні шість місяців у розрахунку на одну особу не має перевищувати 4 240 гривень.

Як оформити знижку на комунальні послуги?

Подати документи для отримання 50% знижки багатодітні родини можуть у зручний для себе спосіб:

Особисто. Звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, а також до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Там допоможуть оформити заяву та перевірити необхідний пакет документів. Поштою. Надіслати документи на адресу відповідного органу ПФУ. Але відправка здійснюється рекомендованим листом з описом вкладення, щоб уникнути втрати важливих паперів. Онлайн. Скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільним застосунком ПФУ. Цей варіант особливо зручний, адже дозволяє подати заяву дистанційно, без відвідування установ, а також відстежувати статус її розгляду.

