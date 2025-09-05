Хто може отримати 50% пільги на комуналку?

Держава компенсує 50% витрат на спожиті комунальні послуги родинам військовослужбовців, які загинули на війні, повідомляє 24 Канал з посилання на ПФУ.

Окрім того, платити за комунальні послуги лише половину вартості можуть такі категорії:

багатодітні сім'ї;

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім'ї;

сім'ї опікунів;

дружина або чоловік померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і опікуни їхніх дітей;

сім’ї, які мають дитину з інвалідністю;

окремі категорії людей серед жертв нацистських переслідувань;

учасники війни.

Важливо! Пільгу можуть надати на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття.

Як оформити пільгу на комуналку?

Щоб оформити пільгу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити кількома способами:

особисто у сервісному центрі ПФУ або у ЦНАПі;

поштовим відправленням на адресу Пенсійного фонду;

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ або сервіс "Дія".

Окрім заяви на пільгу, знадобляться такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують право на отримання пільги (свідоцтво про смерть або зникнення безвісти військовослужбовця для членів сімей загиблих, посвідчення багатодітної сім'ї для багатодітних тощо).

Пільга діє протягом 12 місяців із моменту встановлення права, але не довше, ніж до кінця поточного календарного року. З початком нового року Пенсійний фонд автоматично перевіряє право заявника на знижку.

Варто знати! Іноді в отриманні пільги можуть відмовити. Це трапляється, якщо людина відсутня в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги, або ж коли середньомісячний дохід сім’ї перевищує встановлений рівень у випадках, коли пільга нараховується з урахуванням доходу.

Хто ще має право на пільги з оплати комуналки?