Кто может получить 50% льготы на коммуналку?

Государство компенсирует 50% расходов на потребленные коммунальные услуги семьям военнослужащих, погибших на войне, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Кроме того, платить за коммунальные услуги только половину стоимости могут такие категории:

многодетные семьи;

детские дома семейного типа;

приемные семьи;

семьи опекунов;

жена или муж умерших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей;

семьи, которые имеют ребенка с инвалидностью;

отдельные категории людей среди жертв нацистских преследований;

участники войны.

Важно! Льготу могут предоставить на оплату услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоз мусора.

Как оформить льготу на коммуналку?

Чтобы оформить льготу, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ или в ЦНАПе;

почтовым отправлением в адрес Пенсионного фонда;

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ или сервис "Дія".

Кроме заявления на льготу, понадобятся следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право на получение льготы (свидетельство о смерти или пропаже без вести военнослужащего для членов семей погибших, удостоверение многодетной семьи для многодетных и т.д.).

Льгота действует в течение 12 месяцев с момента установления права, но не дольше, чем до конца текущего календарного года. С началом нового года Пенсионный фонд автоматически проверяет право заявителя на скидку.

Стоит знать! Иногда в получении льготы могут отказать. Это случается, если человек отсутствует в Едином госреестре лиц, которые имеют право на льготы, или же когда среднемесячный доход семьи превышает установленный уровень в случаях, когда льгота начисляется с учетом дохода.

Кто еще имеет право на льготы по оплате коммуналки?