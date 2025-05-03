Льготы для военных и их семей

Военнослужащие могут получить разный размер скидки на оплату коммуналки, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Льготу могут применить для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоза мусора. Кроме этого предоставляют льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Кто может получить льготу:

Участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

Участники войны – 50% скидки 50% скидки;

Лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;

Члены семей погибших защитников – 50% скидки.

Льготы для других категорий людей

Рассчитывать на социальную скидку для оплаты коммуналки могут и другие украинцы:

Пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках – 100% скидки;

Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры – 100% скидки;

Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов – 50% скидки;

Жена (муж) умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей – 50% скидки;

Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью – 50% скидки;

Отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований – 50% скидки;

Дети войны – 25% скидки.

Как оформить скидку на коммунальные услуги

Подать в Пенсионный фонд Украины документы для назначения льготы можно одним из способов:

Лично, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или к уполномоченным должностным лицам сельского, поселкового, городского совета, общины, ЦНАПа;

По почте – в адрес органа ПФУ;

Онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Какие документы нужны для оформления льготы:

Паспорт;

Документ, подтверждающий право на льготу;

Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

Льготу предоставляют в течение 12 месяцев с месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года. С нового календарного года право на получение знажки определяет ПФУ автоматически в соответствии с доходами семьи.

Важно! Льготу предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен.