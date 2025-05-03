Пільги для військових та їхніх сімей
Військовослужбовці можуть отримати різний розмір знижки на оплату комуналки, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Пільгу можуть застосувати для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття. Окрім цього надають пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу. Хто може отримати пільгу:
- Учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;
- Учасники війни – 50% знижки;
- Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
- Члени сімей загиблих захисників – 50% знижки.
Пільги для інших категорій людей
Розраховувати на соціальну знижку для оплати комуналки можуть й інші українці:
- Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки;
- Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури – 100% знижки;
- Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів – 50% знижки;
- Дружина (чоловік) померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей – 50% знижки;
- Сім’ї, що мають дитину з інвалідністю – 50% знижки;
- Окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань – 50% знижки;
- Діти війни – 25% знижки.
Як оформити знижку на комунальні послуги
Подати до Пенсійного фонду України документи для призначення пільги можна в один зі способів:
- Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб сільської, селищної, міської ради, громади, ЦНАПу;
- Поштою – на адресу органу ПФУ;
- Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".
Які документи потрібні для оформлення пільги:
- Паспорт;
- Документ, що підтверджує право на пільгу;
- Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
Пільгу надають упродовж 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання знажки визначає ПФУ автоматично відповідно до доходів сім'ї.
Важливо! Пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.