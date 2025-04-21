Хто зможе отримати гроші на оплату комунальних послуг

У Дніпрі запроваджено виплату грошової допомоги для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Ця фінансова підтримка передбачена для окремих категорій родин, передає 24 Канал із посиланням на Департамент соціальної політики.

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А саме мова йде про:

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю I групи (з порушеннями зору, психічними захворюваннями, порушеннями опорно-рухового апарату або з інвалідністю з дитинства);

особи з інвалідністю II групи, які мають такий статус із дитинства.

Який розмір допомоги на оплату комуналки Щомісячна Щомісячна грошова допомога надається на кожного члена родини з інвалідністю і залежить від сезону: у період з квітня по жовтень її розмір становить 500 гривень, а з листопада по березень вже 700 гривень.

Як отримати допомогу на оплату ЖКП

Оформлювати допомогу потрібно щороку в січні. Для отримання допомоги на оплату комунальних послуг слід звернутися до управління соцзахисту населення, заповнити заяву та надати необхідний пакет документів:

копію паспорта (або ID-картки) особи з інвалідністю чи свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;

довідку про склад сім’ї;

медичні висновки або довідку МСЕК;

а також особовий рахунок на оплату ЖКП.

Важливо! Фінансова допомога надходить у безготівковій формі та перераховується безпосередньо комунальним підприємствам міста через департамент соціальної політики.