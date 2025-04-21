Кто сможет получить деньги на оплату коммунальных услуг

В Днепре введена выплата денежной помощи для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эта финансовая поддержка предусмотрена для отдельных категорий семей, передает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.

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А именно речь идет о:

семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);

лица с инвалидностью II группы, которые имеют такой статус с детства.

Какой размер помощи на оплату коммуналки Ежемесячная Ежемесячная денежная помощь предоставляется на каждого члена семьи с инвалидностью и зависит от сезона: в период с апреля по октябрь ее размер составляет 500 гривен, а с ноября по март уже 700 гривен.

Как получить помощь на оплату ЖКУ

Оформлять помощь нужно ежегодно в январе. Для получения помощи на оплату коммунальных услуг следует обратиться в управление соцзащиты населения, заполнить заявление и предоставить необходимый пакет документов:

копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;

справку о составе семьи;

медицинские заключения или справку МСЭК;

а также лицевой счет на оплату ЖКУ.

Важно! Финансовая помощь поступает в безналичной форме и перечисляется непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики.