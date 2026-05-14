Почему могут отменить субсидию на лето?

В мае органы Пенсионного фонда определят, предоставляется ли домохозяйствам субсидия на коммунальные платежи до 30 сентября, объясняют в ведомстве.

Смотрите также Некоторым украинцам не продолжат выплаты субсидий без заявлений: кто попал в список

Условия получения субсидии на лето предусматривают, что назначить ее могут только тем украинцам, которые самостоятельно не имеют возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Закон четко определяет, кто имеет право на субсидию:

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

граждане Украины;

иностранцы;

лица без гражданства, которые законно находятся в Украине и проживают в многоквартирных или частных домах.

Однако все эти категории могут потерять льготы и субсидии на лето, если они не соответствуют требованиям постановления Кабмина №848:

имеют квартиру площадью более 130 квадратных метров в многоэтажке или частный дом площадью 230 квадратных метров;

заявитель, который подает документы для субсидии, или члены его семьи на момент назначения льготы имеют транспорт, которому менее 5 лет, или более одного транспортного средства, которому менее 15 лет;

в семье есть члены семьи, которые достигли совершеннолетия и не имеют доходов, которые учитывают при назначении субсидии;

члены семьи имели меньше минималки среднемесячный доход на начало периода, за который учитывают доходы для назначения субсидии;

кое-кто из семьи не платил минимальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в течение трех месяцев в период, который берут расчета субсидии;

члены семьи находились за границей в целом более 60 дней, кроме случаев служебной командировки, лечения, обучения и ухода за ребенком до трех лет;

заявитель или один из членов семьи в течение года перед тем, как подать заявку на субсидию, купил дом, землю, квартиру, транспорт или ценные активы на сумму более 100 тысяч гривен;

человек имеет долг за коммунальные услуги более 680 гривен;

получатель не вернул суммы дотации на коммунальные, которые были ранее выплачены излишне;

в домохозяйстве проживают граждане, которые имеют долг по алиментам более 3 месяцев по исполнительным производствам;

лицо имеет депозит в банке в сумме более 100 тысяч гривен;

кто-то из семьи в течение года перед тем, как получить субсидию, купил валюту или банковские металлы на сумму более 50 тысяч гривен;

семья сдает жилье переселенцам, которые уже имеют льготы на оплату стоимости по найму квартиры или дома.

Как рассчитывают субсидию?

Размер субсидии на летний период составляет разницу между тарифом на коммуналку без отопления и обязательным платежом для домохозяйства.

При этом ПФУ учитывает два показателя:

размер дохода за март в виде пенсии, если это субсидия для пенсионеров;

или среднемесячный доход семьи.

При этом специалисты фонда принимают во внимание среднемесячный совокупный доход за следующие периоды:

III и IV кварталы предыдущего календарного года, если льготы назначают с начала неотапливаемого сезона;

за II и III кварталы текущего года, если субсидию назначают с начала отопительного сезона;

за два квартала перед месяцем обращения получателя, если субсидию оформляют не с начала сезона, как отопительного, так и неотопительного.

При этом лишение субсидии грозит тем, у кого увеличился среднемесячный доход домохозяйства более чем на 50%.

Куда подавать документы для субсидии?

Если данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства не изменились, то субсидию на лето автоматически пересчитают для людей, получавших льготу зимой, отмечает ПФУ.

В случае каких-либо изменений необходимо сообщить специалистам Пенсионного фонда. На это предоставляется 30 дней.

Все остальные могут подать заявление на субсидию несколькими способами:

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

приложение Дія;

портал Пенсионного фонда.

Также онлайн-заявка на субсидию принимается через сайт Минсоцполитики.

Однако важно учитывать сроки оформления субсидии на лето. Если подать заявку в мае или июне, ее назначат с начала неотапливаемого сезона, то есть с 1 мая. Если предоставить заявление позже, то уже с месяца обращения.

Важно! Проверить статус субсидии можно в личном кабинете на портале ПФУ. Если же субсидию не начислили, то следует направить электронное обращение в Пенсионный фонд. Задать вопрос о субсидии и узнать изменение правил субсидии можно по номеру 15 – 45.

Что еще нужно знать о субсидиях?

В Украине право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг определяется с учетом доходов семьи. Помощь могут назначить только тем домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает установленную границу. В 2026 году этот лимит составляет 4 660 гривен.

Отдельно законодательством предусмотрен механизм получения недополученной субсидии. Речь идет о средствах, которые уже были начислены получателю, но не выплачены из-за его смерти.

В таком случае другие члены домохозяйства могут обратиться за выплатой этих средств, подав необходимый пакет документов. Сделать это нужно в течение трех месяцев со дня смерти получателя субсидии.