Чому можуть скасувати субсидію на літо?

У травні органи Пенсійного фонду визначать, чи надається домогосподарствам субсидія на комунальні платежі до 30 вересня, пояснюють у відомстві.

Дивіться також Деяким українцям не продовжать виплати субсидій без заяв: хто потрапив у список

Умови отримання субсидії на літо передбачають, що призначити її можуть лише тим українцям, які самостійно не мають змоги оплачувати житлово-комунальні послуги.

Закон чітко визначає, хто має право на субсидію:

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

громадяни України;

іноземці;

особи без громадянства, які законно знаходяться в Україні та мешкають у багатоквартирних чи приватних будинках.

Однак усі ці категорії можуть втратити пільги та субсидії на літо, якщо вони не відповідають вимогам постанови Кабміну №848:

мають квартиру площею понад 130 квадратних метрів у багатоповерхівці або приватний будинок площею 230 квадратних метрів;

заявник, який подає документи для субсидії, або члени його сім'ї на момент призначення пільги мають транспорт, якому менш як 5 років, або ж більше одного транспортного засобу, якому менше як 15 років;

у родині є члени сім'ї, які досягли повноліття і не мають доходів, які враховують під час призначення субсидії;

члени родини мали менший за мінімалку середньомісячний дохід на початок періоду, за який враховують доходи для призначення субсидії;

дехто з родини не сплачував мінімальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох місяців у період, який беруть обрахунку субсидії;

члени сім'ї перебували за кордоном загалом понад 60 днів, окрім випадків службового відрядження, лікування, навчання та догляду за дитиною до трьох років;

заявник або один із членів родини протягом року перед тим, як подати заявку на субсидію, купив будинок, землю, квартиру, транспорт чи цінні активи на суму понад 100 тисяч гривень;

людина має борг за комунальні послуги понад 680 гривень;

отримувач не повернув суми дотації на комунальні, які були раніше виплачені надміру;

у домогосподарстві проживають громадяни, які мають борг за аліментами понад 3 місяці за виконавчими провадженнями;

особа має депозит у банку у сумі понад 100 тисяч гривень;

хтось із родини протягом року перед тим, як отримати субсидію, купив валюту чи банківські метали на сум понад 50 тисяч гривень;

сім'я здає житло переселенцям, які вже мають пільги на оплату вартості з винаймання квартири чи будинку.

Як розраховують субсидію?

Розмір субсидії на літній період складає різницю між тарифом на комуналку без опалення та обов'язковим платежем для домогосподарства.

При цьому ПФУ враховує два показники:

розмір доходу за березень у вигляді пенсії, якщо це субсидія для пенсіонерів;

або середньомісячний дохід сім'ї.

При цьому фахівці фонду беруть до уваги середньомісячний сукупний дохід за такі періоди:

ІІІ та ІV квартали попереднього календарного року, якщо пільги призначають з початку неопалювального сезону;

за ІІ та ІІІ квартали поточного року, якщо субсидію призначають з початку опалювального сезону;

за два квартали перед місяцем звернення отримувача, якщо субсидію оформлюють не з початку сезону, як опалювального, так і неопалювального.

При цьому позбавлення субсидії загрожує тим, у кого збільшився середньомісячний дохід домогосподарства на понад 50%.

Куди подавати документи для субсидії?

Якщо дані про майновий стан чи склад домогосподарства не змінилися, то субсидію на літо автоматично перерахують для людей, що отримували пільгу взимку, зазначає ПФУ.

У разі будь-яких змін необхідно повідомити фахівцям Пенсійного фонду. На це надається 30 днів.

Усі інші можуть подати заяву на субсидію кількома способами:

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

застосунок Дія;

портал Пенсійного фонду.

Також онлайн-заявка на субсидію приймається через сайт Мінсоцполітики.

Однак важливо враховувати терміни оформлення субсидії на літо. Якщо подати заявку у травні або червні, її призначать з початку неопалювального сезону, тобто з 1 травня. Якщо надати заяву пізніше, то вже з місяця звернення.

Важливо! Перевірити статус субсидії можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Якщо ж субсидію не нарахували, то слід направити електронне звернення до Пенсійного фонду. Поставити запитання про субсидії та дізнатися зміну правил субсидії також можна за номером 15 – 45.

Що ще треба знати про субсидії?

В Україні право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг визначається з урахуванням доходів сім’ї. Допомогу можуть призначити лише тим домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини за останні шість місяців не перевищує встановлену межу. У 2026 році цей ліміт становить 4 660 гривень.

Окремо законодавством передбачено механізм отримання недоотриманої субсидії. Йдеться про кошти, які вже були нараховані одержувачу, але не виплачені через його смерть.

У такому випадку інші члени домогосподарства можуть звернутися по виплату цих коштів, подавши необхідний пакет документів. Зробити це потрібно протягом трьох місяців із дня смерті отримувача субсидії.