Хто може має право на недоотримані субсидії чи пільги?

Тобто у місяці, що йде наступним за розрахунковим, про що зазначили у Пенсійному фонді.

Недоотриманою вважається така пільга чи субсидія:

вже була нарахована; фактично не виплачена у зв’язку зі смертю отримувача.

Члени господарства можуть звернутися за виплатою у таких випадках:

відбулась смерть отримувача коштів після нарахування, проте не раніше виплати;

смерть отримувача коштів у поточному місяці, коли вже сформовані нарахування;

кошти були призначені отримувачу виплати, але не зараховані на рахунок або фактично не отримані.

Член домогосподарства має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача. Про це наголошували у ПФУ.

До заяви про виплату недоотриманої житлової субсидії чи пільги на комуналку додаються такі документи:

копія свідоцтва про смерть отримувача;

реквізити банківського рахунку заявника.

Важливо! Виплата за спадкуванням вже призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача субсидії або пільги, законодавством не передбачена.

