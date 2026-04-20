Хто може має право на недоотримані субсидії чи пільги?
Тобто у місяці, що йде наступним за розрахунковим, про що зазначили у Пенсійному фонді.
Недоотриманою вважається така пільга чи субсидія:
- вже була нарахована;
- фактично не виплачена у зв’язку зі смертю отримувача.
Члени господарства можуть звернутися за виплатою у таких випадках:
- відбулась смерть отримувача коштів після нарахування, проте не раніше виплати;
- смерть отримувача коштів у поточному місяці, коли вже сформовані нарахування;
- кошти були призначені отримувачу виплати, але не зараховані на рахунок або фактично не отримані.
Член домогосподарства має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача. Про це наголошували у ПФУ.
До заяви про виплату недоотриманої житлової субсидії чи пільги на комуналку додаються такі документи:
- копія свідоцтва про смерть отримувача;
- реквізити банківського рахунку заявника.
Важливо! Виплата за спадкуванням вже призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача субсидії або пільги, законодавством не передбачена.
Що ще слід знати про пільги та субсидії?
- Надання субсидій для деяких громадян продовжать автоматично. Однак деяким українцям доведеться звернутися до Пенсійного фонду з заявою.
- Водночас пільг на оплату комунальних послуг особи з інвалідністю в Україні не мають. Але ці люди можуть оформити субсидію.