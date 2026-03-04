Хто може отримати допомогу на комуналку у березні?

Пільги надаються, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї (саме в розрахунку на одну особу) за попередні шість місяців не перевищує певну суму, про що нагадали у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Таким чином, у 2026 році право на пільги мають:

звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю;

батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або пенсіонерами;

постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих;

дружини (чоловіки) померлих громадян, якщо та (той) не одружилися вдруге, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;

колишні неповнолітні, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років, в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків колишнім малолітнім, яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

У 2026 році сума, яка дозволяє отримати пільги на комуналку, становить 4 660 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Право на пільги з оплати ЖКП у 2026 році ПФУ визначає автоматично. Тому українцям не потрібно додатково звертатися до органів Фонду.

Винятком можуть бути лише випадки, коли в пільговика відбулися зміни у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг, на які призначено пільги.

Зверніть увагу! Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу перевищує 4 660 гривень, то звернутися за житловою субсидією.

Що ще слід знати про комунальні послуги весною 2026 року?