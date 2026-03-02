Як підготуватися до проблем із водопостачанням?
Запаси води потрібно створювати принаймні на три доби й періодично оновлювати, якщо йдеться про використання для технічних потреб. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.
Президент України Володимир Зеленський 2 березня попередив про нову хвилю ворожих ударів по Україні, які готує ворог. Відомо, що Росія планує атакувати водопостачання та логістику.
На випадок можливих обстрілів варто підготувати триденний запас питної та технічної води, говорить експертка з ЖКГ Христина Ненно. На одну людину має припадати щонайменше 2 літри питної та 10 літрів технічної води на добу. Остання потрібна в такій кількості для гігієни та приготування їжі.
Люди мають розуміти, що тривалий час може бути відсутнє водопостачання і потрібно підготувати ось ці запаси. Чому три доби? Тому що завжди на випадок надзвичайних ситуацій організовують підвезення питної води або її починають роздавати деякі виробники. Усе залежить від ситуації.
Експертка наголошує, що для підготовки домашніх запасів води варто віддавати перевагу заводській фасованій воді, адже вона може зберігатися й бути придатною для пиття найдовше.
Дуже важливо не використовувати для пиття воду, яку, наприклад, набрали з крана або давно відкриту. Тобто це має бути виключно свіжа, герметично запакована заводська вода. Тому що коли вода десь набрана і вона стоїть, або навіть заводська була відкрита, наприклад, місяць тому, вона вже може бути небезпечною для пиття. Тобто таку воду виключно потрібно перекип'ятити,
– говорить Христина Ненно.
Зауважте! ДСНС рекомендує позначати ємності з водою бірками "для пиття" та "для технічних потреб", а кип'ячену для знезараження воду зберігати не більше доби.
Що відомо про російські атаки на системи водопостачання України?
Інформацію про те, що Росія битиме по водопостачанню в Україні, обговорюють з лютого. Ворог продовжує здійснювати масовані атаки, проте змінює стратегію й об'єкти для ударів.
Відомо, що 22 лютого Росія завдала удару по логістиці, зокрема залізниці, та інфраструктурі водопостачання в містах. У березні місцева влада громад отримала доручення зосередитися на підготовці до можливих викликів у цій сфері.
Нагадаємо, що у 2022 році понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання після того, як Росія підірвала ключовий магістральний водогін. Повернути постачання води в Миколаєві вдалося восени 2025 року, витративши 6,3 мільярда гривень на будівництво трубопроводу довжиною 136 кілометрів.