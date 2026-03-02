Как подготовиться к проблемам с водоснабжением?

Запасы воды нужно создавать по крайней мере на трое суток и периодически обновлять, если речь идет об использовании для технических нужд. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Смотрите также Без этих изменений все повторится: как украинцам готовиться к следующей военной зиме

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта предупредил о новой волне вражеских ударов по Украине, которые готовит враг. Известно, что Россия планирует атаковать водоснабжение и логистику.

На случай возможных обстрелов стоит подготовить трехдневный запас питьевой и технической воды, говорит эксперт по ЖКХ Кристина Ненно. На одного человека должно приходиться не менее 2 литров питьевой и 10 литров технической воды в сутки. Последняя нужна в таком количестве для гигиены и приготовления пищи.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Люди должны понимать, что длительное время может отсутствовать водоснабжение и нужно подготовить вот эти запасы. Почему трое суток? Потому что всегда на случай чрезвычайных ситуаций организуют подвоз питьевой воды или ее начинают раздавать некоторые производители. Все зависит от ситуации.

Эксперт отмечает, что для подготовки домашних запасов воды следует отдавать предпочтение заводской фасованной воде, ведь она может храниться и быть пригодной для питья дольше.

Очень важно не использовать для питья воду, которую, например, набрали из крана или давно открытую. То есть это должна быть исключительно свежая, герметично упакованная заводская вода. Потому что когда вода где-то набрана и она стоит, или даже заводская была открыта, например, месяц назад, она уже может быть опасной для питья. То есть такую воду исключительно нужно перекипятить,

– говорит Кристина Ненно.

Заметьте! ГСЧС рекомендует обозначать емкости с водой бирками "для питья" и "для технических нужд", а кипяченую для обеззараживания воду хранить не более суток.

Что известно о российских атаках на системы водоснабжения Украины?