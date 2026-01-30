Только за последние сутки было зафиксировано 7 таких атак. Об этом проинформировала премьер-министр Юлия Свириденко.

Актуально Россия систематически атакует железную дорогу: компания предупредила украинцев о дополнительных ограничениях

Как Россия переключилась с энергетики на логистику?

По словам Свириденко, вражеская армия целенаправленно совершает террор против людей и гражданской инфраструктуры и бьет по логистическим путям.

Стоит заметить, что российские силы нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на станции Синельниково. В результате атаки получили повреждения:

вагоны электропоездов, находившихся на отстое,

грузовые вагоны,

локомотивы,

пути,

контактные электросети,

административные и производственные сооружения.

Последствия попадания по вагону на станции Синельниково: смотрите видео со страницы Свириденко

К счастью, жертв и раненых среди людей нет. Впрочем, с целью обеспечения безопасности Укрзализныця вынуждена была ввести временные ограничения на движение поездов на участке между Днепром и Запорожьем.

Сегодня, 30 января, все рейсы, запланированы с отправлением из Запорожья, стартуют из Днепра. Для пассажиров вечерних поездов организовано автобусные трансферы от Запорожской областной военной администрации, которые обеспечивают доставку в пункты назначения.

К тому же, как сообщили в Офисе президента, на Днепровщине утром 30 января под ударом противника оказался специальный вагон-электростанция Укрзализныци.

В то же время президент Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что между Украиной и Россией в ночь на 30 января начало действовать энергетическое перемирие.

Какие последствия удара россиян по поезду на Харьковщине?