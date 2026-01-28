Об этом в эфире телемарафона рассказал боец 93 бригады "Холодный яр" под псевдонимом "Омар". Именно он помогал пассажирам эвакуироваться из поезда.
Что известно о пассажирке и ее ребенке?
По словам военного, в поезде находились преимущественно женщины, многие из них – дамы пожилого возраста. В то же время сам военный попал в вагон случайно, ведь его транспорт сломался.
Также среди пассажиров были и другие военнослужащие, которые возвращались после ранений, были и женщины, которые ехали к своим любимым.
Одной из них была девушка с малышом, которая находилась в крайнем вагоне.
Она ехала показать своего новорожденного ребенка отцу, который ждал в Барвенково,
– рассказал военный.
"Омар" поделился историей о том, как спасали женщину. "Делали то, что имели", – отметил военный.
Так, женщину с ребенком вывели из поезда, провели к дороге, где останавливались люди, что проезжали. Они и помогли женщине добраться до Барвенково.
Что еще известно об атаке россиян на поезд?
27 января российские войска атаковали пассажирский поезд сообщением "Барвенково – Львов – Чоп" тремя ударными дронами типа "Шахед" вблизи Барвенковской общины на Харьковщине. Попадания пришлись, в частности на пассажирский вагон, что повлекло пожар.
В момент атаки в поезде находилось около 291 пассажира, среди них – гражданские и военные, которые возвращались из отпусков.
По данным президента Владимира Зеленского, в пораженном вагоне находились 18 человек. В результате атаки погибли четверо, еще двое получили ранения. Несмотря на обстрел, на утро 28 января 10 уцелевших вагонов поезда возобновили движение со 147 пассажирами обратного рейса.
Со своей стороны советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что поезд атаковали "Шахеды", усовершенствованные для онлайн-управления через радиомодем МЭШ.