Об этом в эфире телемарафона рассказал боец 93 бригады "Холодный яр" под псевдонимом "Омар". Именно он помогал пассажирам эвакуироваться из поезда.

Что известно о пассажирке и ее ребенке?

По словам военного, в поезде находились преимущественно женщины, многие из них – дамы пожилого возраста. В то же время сам военный попал в вагон случайно, ведь его транспорт сломался.

Также среди пассажиров были и другие военнослужащие, которые возвращались после ранений, были и женщины, которые ехали к своим любимым.

Одной из них была девушка с малышом, которая находилась в крайнем вагоне.

Она ехала показать своего новорожденного ребенка отцу, который ждал в Барвенково,

– рассказал военный.

"Омар" поделился историей о том, как спасали женщину. "Делали то, что имели", – отметил военный.

Так, женщину с ребенком вывели из поезда, провели к дороге, где останавливались люди, что проезжали. Они и помогли женщине добраться до Барвенково.

Эвакуация людей из поезда, по которому ударили "Шахеды": смотрите видео со страницы Игоря Левенко

Что еще известно об атаке россиян на поезд?