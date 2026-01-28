Пассажиров призывают планировать путешествия с запасом времени и избегать пересадок "вплотную". Об этом сообщила Укрзализныця.

Какие новые ограничения безопасности ввели?

Укрзализныця приняла ряд оперативных решений в ответ на рост угроз для пассажиров и железнодорожников.

Часть сообщений, в частности на Харьковщине, временно ограничили – автобусные перевозчики организуют "стыковочные" рейсы в пункты назначения. Пассажиров таких маршрутов информируют отдельно.

Также некоторые прямые дальние рейсы заменяют сообщениями с пригородными электричками. О соответствующих изменениях пассажирам сообщают персонально.

Кроме того, на отдельных участках – прежде всего в прифронтовых регионах и зонах повышенной вражеской активности – введен особый режим движения. Это может предусматривать внеплановые остановки, что будет влиять на своевременность поездов, в частности с Харьковщины, Сумщины, Запорожья и Херсонщины, а также связанных с ними рейсов.

