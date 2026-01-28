Пассажиров призывают планировать путешествия с запасом времени и избегать пересадок "вплотную". Об этом сообщила Укрзализныця.
Какие новые ограничения безопасности ввели?
Укрзализныця приняла ряд оперативных решений в ответ на рост угроз для пассажиров и железнодорожников.
Часть сообщений, в частности на Харьковщине, временно ограничили – автобусные перевозчики организуют "стыковочные" рейсы в пункты назначения. Пассажиров таких маршрутов информируют отдельно.
Также некоторые прямые дальние рейсы заменяют сообщениями с пригородными электричками. О соответствующих изменениях пассажирам сообщают персонально.
Кроме того, на отдельных участках – прежде всего в прифронтовых регионах и зонах повышенной вражеской активности – введен особый режим движения. Это может предусматривать внеплановые остановки, что будет влиять на своевременность поездов, в частности с Харьковщины, Сумщины, Запорожья и Херсонщины, а также связанных с ними рейсов.
Что известно об ударах по железной дороге 27 января?
27 января пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп" в Барвенковской громаде на Харьковщине был атакован дронами. Горел вагон и электровоз.
В результате атаки два человека получили ранения, на место прибыли экстренные службы, а для эвакуированных пассажиров организованы резервные автобусы.
Президент Зеленский заявил, что удар дронов по гражданскому поезду является актом терроризма. В вагоне на момент попадания в него было 18 человек.
Несмотря на угрозы, Укрзализныця продолжает движение поездов, одновременно адаптируя логистику к ситуации с безопасностью. Компания отмечает: своевременность и скорость важны, однако приоритетом остается безопасность пассажиров и работников железной дороги.