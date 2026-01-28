Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала историю того, кто спасся чудом.

Смотрите также: Случайность или судьба: военный, который спасал людей в поезде после удара, не должен был им ехать

Что известно о жертвах атаки беспилотника на поезд?

Из-за прямого попадания беспилотника вагон полностью выгорел, поэтому поисковая операция очень сложная – найдены только остатки тел.

Предварительно эксперты подтвердили пятеро погибших, еще один человек считается пропавшим без вести и вероятно станет шестой жертвой. Проводятся ДНК-экспертизы для идентификации погибших.

Первый удар по железнодорожному полотну остановил движущийся поезд, второй – возле поезда, а третий попал прямо в вагон. По состоянию на сейчас продолжаются следственные действия и экспертные исследования для установления личности погибших,

– сказала Валерия Чирина, представитель Харьковской областной прокуратуры.

Также два человека получили ранения в результате атаки: 26-летняя женщина с ушибами в стабильном состоянии и 29-летний мужчина с ушибами и частичной ампутацией пальцев на руке.

Сначала по билетам считался пропавшим еще один человек, но требуется подтверждение – выяснилось, что этот человек выжил.

"Среди большой трагедии произошло небольшое чудо. Человек, который сидел на месте, куда пришелся удар беспилотника, вышел в тамбур именно в момент атаки – и это спасло ему жизнь", – отметила журналистка Черненко.

Чем беспрецедентна атака по пассажирскому поезду?

Российские пропагандистские телеграм-каналы сначала освещали атаку как "просто пожар в пассажирском поезде", а потом начали сознательно распространять фейки.

Это обычный пассажирский поезд, в котором ехало много людей с детьми. Эти атаки напоминают охоту FPV-дронами в приграничных городах на линии боевого соприкосновения. Такие удары беспилотниками наносятся по спецтранспорту, коммунальным машинам, волонтерам, гражданским автомобилям – россияне с воздуха рассматривают, сопровождают их, а потом бьют,

– объяснила Черненко.

Также вчера на дороге между селами Андреевка и Шиповатое Великобурлукской громады ударили по машине – пострадали мужчина 59 лет и женщина 55 лет.

"Конечно, удар по поезду нельзя сравнить с этим, но к атакам FPV-дронами по транспорту мы, к сожалению, больше привыкли – они практически ежедневные и тоже очень часто с жертвами. Атака по поезду беспрецедентная и ужасная", – сказала журналистка.

Что еще известно о последствиях российских атак по Харьковской области?