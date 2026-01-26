Об этом сообщила Чугуевский городской голова Галина Минаева.
Что известно об атаке?
Страна-террористка атаковала объекты критической инфраструктуры Харьковской области.
Без света Чугуев и еще ряд населенных пунктов.
О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики подробно установят масштабы повреждений,
– сообщила Галина Минаева.
К слову, проблемы со светом и в самом Харькове.
Россияне запустили ракеты по городу. Повреждены жилые дома, школу и детский сад. К сожалению, есть двое пострадавших.
Последние атаки на Украину
В Киевской области вечером 26 января прогремели взрывы. Работала ПВО по российским беспилотникам. Они постоянно заходили в область в направлении Киева.
Днем серию сильных взрывов слышали в Днепре. Мониторы писали о движении "Шахедов" в направлении Днепра, Павлограда и Соленого.
А ночью россияне атаковали Запорожский район, а именно Вольнянск. После обстрела там начался пожар, сообщали о поврежденных многоэтажках. К счастью, пострадавших не было.