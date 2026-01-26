Об этом пишут на страницах компании.
Смотрите также "Одной только устойчивости мало": экономист назвал шаги, которые должны улучшить ситуацию с энергетикой
Почему нет света в части Киевской области?
С 17:13 26 января в нескольких районах Киевской области ввели экстренные отключения. Сейчас из-за этого графики не действуют в громадах Броварского и Бориспольского районов.
В ДТЭК обещают оперативно информировать пользователей в случае изменений. Во время действия экстренных отключений энергетики не могут спрогнозировать графики заранее.
Жителей просят экономно использовать электроэнергию, чтобы минимизировать количество отключений.
Что известно об отключении света в Украине?
На Киевщине график почасовых отключений не действовали почти месяц. Из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов энергетики не могли восстановить нормальное питание. Но 26 января для области снова заработали почасовые отключения света, кроме тех трех районов, где ввели экстренные обесточивания.
В Пунктах несокрушимости Киева начали устанавливать кровати из-за длительных отключений света и тепла. Люди вынуждены проводить там часы и даже ночевать, поэтому условия адаптируют для длительного пребывания.
Правительство и Нафтогаз планируют ввести импорт электроэнергии для частичного покрытия дефицита в энергосистеме. Считается, что при таких условиях появится возможность снизить графики ограничений или сделать их менее длительными в пиковые часы.