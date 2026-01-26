Про це пишуть на сторінках компанії.

Чому немає світла в частині Київської області?

Із 17:13 26 січня в кількох районах Київської області запровадили екстрені відключення. Наразі через це графіки не діють у громадах Броварського та Бориспільського районів.

У ДТЕК обіцяють оперативно інформувати користувачів у разі змін. Під час дії екстрених відключень енергетики не можуть спрогнозувати графіки заздалегідь.

Жителів просять ощадливо використовувати електроенергію, щоб мінімізувати кількість відключень.

Що відомо про відключення світла в Україні?