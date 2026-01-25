Що змінить збільшення імпорту?

Це має вивільнити додатковий ресурс для побутових споживачів. Деталі повідомив у суботу, 24 січня, голова правління компанії Сергій Корецький.

Відтепер обсяги закупівлі імпортної електроенергії покривають понад 50% потреб усіх підприємств Нафтогазу – саме це передбачає постанова Кабміну.

Відповідний обсяг електроенергії вивільнено для потреб побутових споживачів,

– пояснив Корецький.

За його словами, група координує свої дії з урядом, аби якомога швидше стабілізувати ситуацію після російських атак.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Не менше половини від власного споживання в такий спосіб терміново мали забезпечити державні компанії – Укрзалізниця, Нафтогаз та "Українська оборонна промисловість".

Наскільки критична ситуація в енергосистемі?