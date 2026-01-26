Про це у розмові з 24 Каналом наголосив доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач, який звернув увагу на те, що перші роки війни продемонстрували стійкість українців та, зокрема, енергетичної системи і житлово-комунального господарства нашої країни. Проте ми самі надто заспокоїлись від власної стійкості та заспокоїли наших партнерів.

До теми "Сирість, руки в холоді і трясуться": Міненерго показало роботу енергетиків після атак

Які економічні наслідки від енергетичної кризи в Україні?

Длігач зазначив, що Україна, дійсно, стійка. Однак самої лише стійкості замало, вона має бути не результатом героїзму енергетиків, а стратегічного мислення, якого державі зараз не вистачає.

Попри всі попередження, які лунали восени 2025 року про зростання ракетних обстрілів, виявилось, за його словами, що бізнес не готовий до їхніх наслідків. Однак і мало хто очікував, що відключення світла триватимуть по 20 годин. І зараз потрібно терміново ставити латки.

Міністерство економіки і прем'єр-міністерка зараз залучаючи експертів, які виробили ключові кроки, які впроваджуються. Однак це реактивний підхід. Основні рішення мали бути ухвалені раніше,

– підкреслив доктор економічних наук.

Внаслідок цього і, зокрема неготовності великої частини середнього бізнесу, маємо на поточний момент в Україні вже 28% втрати продуктивного робочого часу. Це, на його думку, дуже негативно вплине на український ВВП, на наш експорт.

"За прогнозами, не варто очікувати, що проблеми будуть розв'язані із закінченням зими чи холодів. Тому необхідно активно продовжувати і на рівні міста, і на рівні окремих бізнесів, покращувати ситуацію з тепло- та енергозабезпеченням", – зауважив він.

До слова. Видання The Wall Street Journal пише, що попри намагання Росії залишити мільйони людей без тепла і світла, їй не вдалося створити соціальний колапс в Україні. Водночас українці продемонстрували свою стійкість та вміння проходити крізь випробування і зрештою протистояти спробам Росії придушити їхній опір.

Проте потрібно заздалегідь подбати про децентралізацію енерго- і теплозабезпечення міста, як це зробили у Житомирі чи в інших українських містах. Також мали бути зовсім інші витрати на захист ключових вразливих об'єктів. Багато об'єктів, як відзначив голова Advanter Group, було потрібно закапувати під землю ще у 2023 та 2024 роках, а не жалітися про це у 2026-му.

Водночас необхідно дивитись вперед. Зараз потрібні гроші для того, щоб компенсувати втрати, зробити з розумом системи забезпечення, зберігання електричної енергії, підготуватися до літа, адже краще не буде,

– впевнений Андрій Длігач.

Він нагадав, що блоки АЕС влітку будуть виведені на ремонтні роботи, і в цей період доведеться зробити акцент на відновлювальній енергетичній.

Яка ситуація в енергетиці України після російських ударів?