Вони боряться із темрявою у надважких умовах та за негоди. Кадри їхньої роботи показали у Міненерго та ДТЕК.
У яких умовах працюють служби?
У Міненерго зазначили, що зима 2025 – 2026 років стала найскладнішою для України через масовані російські атаки. Їхні наслідки удень та вночі ліквідують енергетики, комунальники, залізничники та рятувальники. Зокрема, служби повертають електропостачання, опалення та воду у домівки українців.
Вони працюють без вихідних під обстрілами та за сильних морозів. Як додали у ДТЕК, наслідки російських атак безперервно ліквідують 629 бригад.
В яких умовах служби відновлюють інфраструктуру: дивіться відео
Погода. Оце найгірше. Сирість, особливо останні пару днів. Морози наче зменшилися, але сирість не дозволяє нормально працювати. Постійно руки в холоді, трясуться,
– розповів один з енергетиків.
На жаль, відомо й про жертв серед працівників. Зокрема, за даними ДТЕК, у Києві загинули двоє комунальників під час робіт. Також відомо про загибель екскерівника "Укренерго" Олексія Брехта від ураження струмом.
Яка ситуація в енергетиці?
Як розповів 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, після завершення осінньо-зимового періоду та потепління в Україні можуть скоротити тривалість стабілізаційних відключень.
Водночас Нафтогаз наростив імпорт електроенергії з Європи. Це дозволить покрити понад половину потреб його підприємств. Отже, це вплине і на обсяг електроенергії для побутових споживачів.