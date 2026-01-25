Вони боряться із темрявою у надважких умовах та за негоди. Кадри їхньої роботи показали у Міненерго та ДТЕК.

У яких умовах працюють служби?

У Міненерго зазначили, що зима 2025 – 2026 років стала найскладнішою для України через масовані російські атаки. Їхні наслідки удень та вночі ліквідують енергетики, комунальники, залізничники та рятувальники. Зокрема, служби повертають електропостачання, опалення та воду у домівки українців.

Вони працюють без вихідних під обстрілами та за сильних морозів. Як додали у ДТЕК, наслідки російських атак безперервно ліквідують 629 бригад.

В яких умовах служби відновлюють інфраструктуру: дивіться відео

Погода. Оце найгірше. Сирість, особливо останні пару днів. Морози наче зменшилися, але сирість не дозволяє нормально працювати. Постійно руки в холоді, трясуться,

– розповів один з енергетиків.

На жаль, відомо й про жертв серед працівників. Зокрема, за даними ДТЕК, у Києві загинули двоє комунальників під час робіт. Також відомо про загибель екскерівника "Укренерго" Олексія Брехта від ураження струмом.

Яка ситуація в енергетиці?