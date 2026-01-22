Про це розповів колишній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир ​Кудрицький.

Ким був Олексій Брехт?

Олексій Брехт був автором ключових креативних рішень, які дозволяли відновлювати вимикачі, релейні зали, трансформатори й навіть цілі підстанції

За словами Кудрицького, під керівництвом Брехта бригади "Укренерго" навчилися замінювати магістральні трансформатори у 4 – 6 разів швидше, ніж оператори європейських енергосистем, а також працювати під напругою 750 тисяч вольтів.

До того ж саме за керівництва Брехта було розроблено дизайн укриттів для трансформаторів і підземних пунктів управління.

Він був мозком Укренерго, сутністю тої інженерної креативності, завдяки якій українськими енергетиками захоплюється весь світ, і завдяки якій Укренерго виграло дві (!) премії американського інституту Едісона, які є енергетичним аналогом Оскара в кінематографі,

– розповів Володимир Кудрицький.

Тим часом колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболєв назвав Олексія Брехта людиною, "яка могла з неможливого зробити можливе" і допомагала знайти рішення в надскладній ситуації.

Він дуже багато робив сам – своїми руками, прямо на об'єктах, на яких проводив надто багато часу як для керівника такого рівня,

– йдеться в дописі.

Навіть у різдвяну ніч Брехт супроводжував пуск складного енергетичного об'єкта, паралельно працюючи над відновленням системи після російських обстрілів.

Що відомо про загибель екскерівника "Укренерго"?