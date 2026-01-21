Сумну звістку повідомили в Міністерстві енергетики України.

Що стало причиною загибелі?

За даними ДТЕК, колишній керівник Укренерго загинув 21 січня під час виконання професійних обов'язків – від ураження струмом на одній із підстанцій компанії.

Що відомо про Олексія Брехта?

Брехт розпочав свою професійну діяльність у 1999 році на Київській ГАЕС. Випускник Київської політехніки пройшов шлях від інженера до члена правління НЕК "Укренерго".

З 2011 по 2016 рік працював в НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

У період з 2024 – 2025 років він тимчасово очолював компанію "Укренерго" як виконувач обов'язків голови правління. Очільник відповідав за експлуатацію та відновлення мережі.

У Міненергетики згадують Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, "яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі".

Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити,

– додали у відомстві.

Кого нещодавно втратила Україна?