Печальную весть сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Что стало причиной гибели?

По данным ДТЭК, бывший руководитель Укрэнерго и член Правления компании, 47-летний Алексей Брехт, погиб 21 января. Трагедия произошла во время выполнения профессиональных обязанностей – от поражения током на одной из подстанций компании.

"Смерть настигла его там, где он считал необходимым быть, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Второй день подряд Алексей Александрович лично руководил восстановительными работами на одном из недавно атакованных врагом энергообъектов", – написали в Укрэнерго.

Что известно об Алексее Брехте?

Брехт начал свою профессиональную деятельность в 1999 году на Киевской ГАЭС. Выпускник Киевской политехники прошел путь от инженера до члена правления НЭК "Укрэнерго". Брехт отдал работе в Укрэнерго 24 года.

С 2011 по 2016 год работал в НЭК "Укрэнерго", где отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики.

В период с 2024 – 2025 годов он временно возглавлял компанию "Укрэнерго" как исполняющий обязанности председателя Правления компании. Глава отвечал за эксплуатацию, восстановление, защиту и развитие сети системы передачи.

В Минэнергетики вспоминают Брехта как мудрого руководителя, талантливого энергетика и человека стальной воли, "которая до последнего вздоха оставалась верной своему делу".

Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины трудно переоценить,

– добавили в ведомстве.

Кого недавно потеряла Украина?