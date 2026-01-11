Об этом сообщили в фейсбуке Национальной филармонии Украины, передает 24 Канал.

Ее голос звучал на ведущих сценах мира и в зале Национальной филармонии Украины. В ее исполнении – Бах и Малер, Лятошинский и Сильвестров: с глубиной, безупречной музыкальной культурой и интеллектуальной утонченностью. В 1970 – 1980-х годах как солистка Киевской филармонии она осуществила ряд камерных и симфонических программ. Верная музыке и свободе, она оставила после себя пример достоинства и настоящей красоты,

– говорится в заметке.