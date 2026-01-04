Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заслуженного артиста Украины и певца Андрея Залиско.
Что известно о смерти Игоря Кобрина?
Андрей Залиско сообщил, что Игорь Кобрин ушел в мир иной 4 января. Он был коллегой заслуженного артиста, телеведущим, конферансье и продюсером.
Игорь Кобрин. Светлая память... Лучшие воспоминания навсегда останутся с нами,
– написал певец.
Парастас состоялся в воскресенье, 4 января, в Храме Всех Святых Украинского Народа УГКЦ на ул. С. Петлюры, 32 в 19:00.
Информацию о похоронах обнародуют позже.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Кобрина из-за его ухода из земной жизни.
Стоит отметить, что Игорь Кобрин был знаковой фигурой в медийном и культурном пространстве Львова. Он родился в 1965 году, и в мае прошлого года отметил свое 60-летие.
Игорь Кобрин умер 4 января 2026 года / Фото с фейсбука телеведущего
В течение многих лет Игорь Кобрин работал над телевизионными проектами, выступал как ведущий торжественных событий и занимался продюсерской деятельностью, поддерживая украинских артистов.
Коллеги и друзья вспоминают его как профессионала своего дела, преданного сцене и работе в медиа.
Кого еще из известных людей потеряла Украина недавно?
На фронте во время выполнения боевых действий на Сумском направлении погиб Юрий Мигашко. Он около 10 лет работал в команде Starlight Production, в частности был постановщиком на Новом канале.
1 января от попадания российского БПЛА на Южном направлении погибла Лана "Сати" Черногорская. Она была оператором дронов, художницей, журналисткой и волонтером.
А 27 декабря в Киеве в больнице умер легендарный украинский актер и ведущий Анатолий Суханов. Он был известен своей работой в театре и ведением популярных детских телепередач "Еники-беники" и "Лего-экспресс".