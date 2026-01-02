Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу беспилотной авиации УДА.

Что известно о Лане Черногорской?

Лана Черногорская погибла 1 января в результате попадания российского БПЛА на Южном направлении.

Сати была преданным воином, идейным человеком и настоящей подругой... Для нашего подразделения это большая потеря,

– вспоминают ее собратья.

Девушка была художницей, культурным деятелем и активисткой, а в подразделении занималась разной работой: как подготовкой дронов, так их боевым применением, была как пилотом, так и штурманом.

Как рассказали в Общественном, девушка родом из Запорожья. В свое время училась в Днепре, а жила в Киеве, Одессе и Львове.

Впрочем, по-особенному любила Харьков, который называла своим городом. Там она работала журналисткой в местном медиа "Люк".

На войну пошла в 2024 году, а до этого занималась волонтерством. О своем долгом пути в армию Лана рассказывала в подкасте "Она. Война" для "Накипело".

