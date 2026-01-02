Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу беспилотной авиации УДА.
Что известно о Лане Черногорской?
Лана Черногорская погибла 1 января в результате попадания российского БПЛА на Южном направлении.
Сати была преданным воином, идейным человеком и настоящей подругой... Для нашего подразделения это большая потеря,
– вспоминают ее собратья.
Девушка была художницей, культурным деятелем и активисткой, а в подразделении занималась разной работой: как подготовкой дронов, так их боевым применением, была как пилотом, так и штурманом.
Как рассказали в Общественном, девушка родом из Запорожья. В свое время училась в Днепре, а жила в Киеве, Одессе и Львове.
Впрочем, по-особенному любила Харьков, который называла своим городом. Там она работала журналисткой в местном медиа "Люк".
На войну пошла в 2024 году, а до этого занималась волонтерством. О своем долгом пути в армию Лана рассказывала в подкасте "Она. Война" для "Накипело".
Другие потери Украины на войне
Подтверждена гибель украинского защитника Константина Ищенко 2003 года рождения. Он погиб на Покровском направлении в 2024 году.
На фронте также погиб 22-летний Владислав Михайлов, военный из Кировоградской области. Он погиб под Купянском, выполняя служебные обязанности.
После длительного лечения от ранений, полученных в августе 2022 года, умер защитник Украины Петр Семчук из Рожнятовской общины.